374 млн евро за юного гения: CIES назвал самых дорогих воспитанников футбольных клубов

Аналитики CIES Football Observatory опубликовали обновленный рейтинг трансферной стоимости футболистов, которые провели не менее трех лет в своем первом клубе в возрасте от 15 до 21 года.

На вершине списка оказался Ламин Ямаль из Барселоны, чья оценка достигла 374,7 млн евро. За ним разместился Джамал Мусиала (Бавария, 137,3 млн евро) и Пау Кубарси (Барселона, 114,8 млн евро).

В десятке также фигурируют Букайо Сака (Арсенал), Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ), Леви Колвилл (Челси), Пабло Барриос (Атлетико), Нико Уильямс (Атлетик), Павлович (Бавария) и Лопес (Барселона).

