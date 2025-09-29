374 млн евро за юного гения: CIES назвал самых дорогих воспитанников футбольных клубов

29 сентября, 19:02
Поделиться:
Ямаль возглавил рейтинг (Фото: REUTERS/Albert Gea)

Ямаль возглавил рейтинг (Фото: REUTERS/Albert Gea)

Аналитики CIES Football Observatory опубликовали обновленный рейтинг трансферной стоимости футболистов, которые провели не менее трех лет в своем первом клубе в возрасте от 15 до 21 года.

Читайте также:
«Произошло что-то очень странное»: отец Ямаля возмущен тем, что сын не выиграл Золотой мяч-2025

На вершине списка оказался Ламин Ямаль из Барселоны, чья оценка достигла 374,7 млн евро. За ним разместился Джамал Мусиала (Бавария, 137,3 млн евро) и Пау Кубарси (Барселона, 114,8 млн евро).

Реклама

В десятке также фигурируют Букайо Сака (Арсенал), Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ), Леви Колвилл (Челси), Пабло Барриос (Атлетико), Нико Уильямс (Атлетик), Павлович (Бавария) и Лопес (Барселона).

https://twitter.com/CIES_Football/status/1972666674731208719

Ранее стало известно, на сколько очков Дембеле опередил Ямаля в голосовании за Золотой мяч-2025.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   ФК Барселона Ламин Ямаль Футбол

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies