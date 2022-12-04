Япония — Хорватия. Где и когда смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2022 4 декабря, 18:16 Ранее на ЧМ-2022 Япония победила Германию и Испанию (Фото:REUTERS/Susana Vera)

НВ представляет анонс поединка 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре между сборными Японии и Хорватии.



Поединок Япония — Хорватия состоится в Эль-Вакре 5 декабря на стадионе Эль-Джануб. Начало игры — в 17:00 по киевскому времени.

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Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и на сайте Суспильне Спорт.

Что нужно знать про сборную Японии перед матчем:

с 6 очками заняла первое место в группе E после побед над Германией ( 2:1) и Испанией ( 2:1), а также поражения от Коста-Рики ( 0:1);

2:1) и Испанией 2:1), а также поражения от Коста-Рики 0:1); в случае выхода в четвертьфинал сыграет с победителем матча Бразилия — Южная Корея;

одержала две победы в пяти последних играх во всех турнирах при двух поражениях и одной ничьей;

не сыграет защитник Итакура ( дисквалификация), под вопросом участие полузащитника Кубо ( травма).

Что нужно знать про сборную Хорватии перед матчем:

с 5 очками заняла второе место в группе F после ничьих с Марокко ( 0:0) и Бельгией ( 0:0), а также победы над Канадой ( 4:1);

0:0) и Бельгией 0:0), а также победы над Канадой 4:1); в случае выхода в четвертьфинал сыграет с победителем матча Бразилия — Южная Корея;

не знает поражений девять последних игр кряду во всех турнирах при шести победах и трех ничьих;

не имеет кадровых потерь перед поединком.

Фото: НВ

Фото: НВ

Ориентировочные составы:

Япония: Гонда — Томиясу, Танигучи, Йосида — Ито — Морита, Танака, Нагатомо — Доан, Маэда, Камада

Хорватия: Ливакович — Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса — Ковачич, Брозович, Модрич — Крамарич, Ливая, Перишич