Япония — Хорватия. Где и когда смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2022
Ранее на ЧМ-2022 Япония победила Германию и Испанию (Фото:REUTERS/Susana Vera)
НВ представляет анонс поединка 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре между сборными Японии и Хорватии.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Япония — Хорватия можно здесь
Поединок Япония — Хорватия состоится в Эль-Вакре 5 декабря на стадионе Эль-Джануб. Начало игры — в 17:00 по киевскому времени.
Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и на сайте Суспильне Спорт.
Что нужно знать про сборную Японии перед матчем:
- с 6 очками заняла первое место в группе E после побед над Германией (2:1) и Испанией (2:1), а также поражения от Коста-Рики (0:1);
- в случае выхода в четвертьфинал сыграет с победителем матча Бразилия — Южная Корея;
- одержала две победы в пяти последних играх во всех турнирах при двух поражениях и одной ничьей;
- не сыграет защитник Итакура (дисквалификация), под вопросом участие полузащитника Кубо (травма).
Что нужно знать про сборную Хорватии перед матчем:
- с 5 очками заняла второе место в группе F после ничьих с Марокко (0:0) и Бельгией (0:0), а также победы над Канадой (4:1);
- в случае выхода в четвертьфинал сыграет с победителем матча Бразилия — Южная Корея;
- не знает поражений девять последних игр кряду во всех турнирах при шести победах и трех ничьих;
- не имеет кадровых потерь перед поединком.
Ориентировочные составы:
Япония: Гонда — Томиясу, Танигучи, Йосида — Ито — Морита, Танака, Нагатомо — Доан, Маэда, Камада
Хорватия: Ливакович — Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса — Ковачич, Брозович, Модрич — Крамарич, Ливая, Перишич