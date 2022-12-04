Япония — Хорватия. Где и когда смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2022

4 декабря, 18:16
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Ранее на ЧМ-2022 Япония победила Германию и Испанию (Фото:REUTERS/Susana Vera)

Ранее на ЧМ-2022 Япония победила Германию и Испанию (Фото:REUTERS/Susana Vera)

НВ представляет анонс поединка 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре между сборными Японии и Хорватии.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Япония — Хорватия можно здесь

Поединок Япония — Хорватия состоится в Эль-Вакре 5 декабря на стадионе Эль-Джануб. Начало игры — в 17:00 по киевскому времени.

Видео дня

Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и на сайте Суспильне Спорт.

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Что нужно знать про сборную Японии перед матчем:

  • с 6 очками заняла первое место в группе E после побед над Германией (2:1) и Испанией (2:1), а также поражения от Коста-Рики (0:1);
  • в случае выхода в четвертьфинал сыграет с победителем матча Бразилия — Южная Корея;
  • одержала две победы в пяти последних играх во всех турнирах при двух поражениях и одной ничьей;
  • не сыграет защитник Итакура (дисквалификация), под вопросом участие полузащитника Кубо (травма).
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Что нужно знать про сборную Хорватии перед матчем:

  • с 5 очками заняла второе место в группе F после ничьих с Марокко (0:0) и Бельгией (0:0), а также победы над Канадой (4:1);
  • в случае выхода в четвертьфинал сыграет с победителем матча Бразилия — Южная Корея;
  • не знает поражений девять последних игр кряду во всех турнирах при шести победах и трех ничьих;
  • не имеет кадровых потерь перед поединком.
НВ
Фото: НВ
НВ
Фото: НВ

Ориентировочные составы:

Япония: Гонда — Томиясу, Танигучи, Йосида — Ито — Морита, Танака, Нагатомо — Доан, Маэда, Камада

Хорватия: Ливакович — Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса — Ковачич, Брозович, Модрич — Крамарич, Ливая, Перишич

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол ЧМ-2022 Сборная Хорватии

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