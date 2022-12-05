Япония — Хорватия. Онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2022

5 декабря, 02:08
Поделиться:
Букмекеры называют Хорватию фаворитом матча (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Букмекеры называют Хорватию фаворитом матча (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

НВ следит за ходом игры 1/8 финала чемпионата мира 2022 по футболу между сборными Японии и Хорватии. Начало — в 17:00 по киевскому времени сегодня, 5 декабря.

Читайте также:
Япония — Хорватия. Где и когда смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2022

Ориентировочные составы:

Япония: Гонда — Томиясу, Танигучи, Йосида — Ито — Морита, Танака, Нагатомо — Доан, Маэда, Камада

Хорватия: Ливакович — Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса — Ковачич, Брозович, Модрич — Крамарич, Ливая, Перишич

Видео дня

Матч состоится в катарской Эль-Вакре на стадионе Эль-Джануб. Прямая трансляция — на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

Читайте также:
Драматическая развязка. Испания проиграла Японии и вышла в плей-офф, Германия победила Коста-Рику и вылетела с ЧМ-2022 — видео

Япония с 6 очками заняла первое место в группе E. В случае выхода в четвертьфинал сборная сыграет с победителем матча Бразилия — Южная Корея.

Команда одержала две победы в пяти последних играх во всех турнирах при двух поражениях и одной ничьей. За коллектив не сыграет защитник Итакура (дисквалификация), под вопросом участие полузащитника Кубо (травма).

Читайте также:
ЧМ-2022. Хорватия выбила Бельгию и вышла в плей-офф, сборная Марокко прошла в 1/8 финала с первого места — видео

Хорватия с 5 очками заняла второе место в группе F. В случае выхода в четвертьфинал сборная сыграет с победителем матча Бразилия — Южная Корея.

Команда не знает поражений девять последних игр кряду во всех турнирах при шести победах и трех ничьих. Коллектив не имеет кадровых потерь перед поединком.

Статистика знает три матча между соперниками. И у Японии, и у Хорватии по одной победе. Еще один поединок завершился вничью.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Хорватия — фаворит матча, коэффициент на ее победу в основное время равен 2,00, то, что по итогам 90 минут игры выиграет Япония, оценивается в 3,90, ничья — в 3,25.

Текстовая онлайн-трансляция доступна на украиноязычной версии сайта по этой ссылке или если переключиться на украиноязычную версию материала сразу над фото

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол Чемпионат мира по футболу ЧМ-2022 Сборная Хорватии

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X