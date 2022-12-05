Япония — Хорватия. Онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2022 5 декабря, 02:08 Букмекеры называют Хорватию фаворитом матча (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

НВ следит за ходом игры 1/8 финала чемпионата мира 2022 по футболу между сборными Японии и Хорватии. Начало — в 17:00 по киевскому времени сегодня, 5 декабря.



Ориентировочные составы:

Япония: Гонда — Томиясу, Танигучи, Йосида — Ито — Морита, Танака, Нагатомо — Доан, Маэда, Камада

Хорватия: Ливакович — Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса — Ковачич, Брозович, Модрич — Крамарич, Ливая, Перишич

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Матч состоится в катарской Эль-Вакре на стадионе Эль-Джануб. Прямая трансляция — на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

Япония с 6 очками заняла первое место в группе E. В случае выхода в четвертьфинал сборная сыграет с победителем матча Бразилия — Южная Корея.

Команда одержала две победы в пяти последних играх во всех турнирах при двух поражениях и одной ничьей. За коллектив не сыграет защитник Итакура (дисквалификация), под вопросом участие полузащитника Кубо (травма).

Хорватия с 5 очками заняла второе место в группе F. В случае выхода в четвертьфинал сборная сыграет с победителем матча Бразилия — Южная Корея.

Команда не знает поражений девять последних игр кряду во всех турнирах при шести победах и трех ничьих. Коллектив не имеет кадровых потерь перед поединком.

Статистика знает три матча между соперниками. И у Японии, и у Хорватии по одной победе. Еще один поединок завершился вничью.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Хорватия — фаворит матча, коэффициент на ее победу в основное время равен 2,00, то, что по итогам 90 минут игры выиграет Япония, оценивается в 3,90, ничья — в 3,25.