Драматическая развязка. Испания проиграла Японии и вышла в плей-офф, Германия победила Коста-Рику и вылетела с ЧМ-2022 — видео 1 декабря, 23:37 Германия вылетела, несмотря на победу (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

На чемпионате мира по футболу в группе Е состоялся завершающий тур, по итогам которого Испания и Япония вышли в плей-офф, а Германия вылетела из турнира.

Сборная Испании первой забила в матче с Японией, однако дважды пропустила во втором тайме и в итоге уступила 1:2.

Япония заняла первое место в группе, а Испании даже поражение не помешало выйти в плей-офф, хотя подопечные Луиса Энрике в один момент были близки к вылету, поскольку в другом матче группы Коста-Рика вела в счете против Германии.

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Матч между Германией и Коста-Рикой развивался по драматическому сценарию. Германия первой забила, однако пропустила два гола и уступала по ходу встречи 1:2. Победа устраивала Коста-Рику, но она ее не удержала.

Германия в конце матча забила три мяча и выиграла 4:2, но для подопечных Ханса-Дитера Флика даже победы оказалось мало, поскольку, имея одинаковое количество очков с испанцами, они уступили им из-за худшей разницы забитых и пропущенных.

В итоге Япония и Испания вышли в плей-офф, где сыграют с Хорватией и Марокко соответственно, а Германия и Коста-Рика попрощались с турниром.

Япония — Испания 2:1

Голы: Доан, 48, Танака, 51 — Мората, 11

Коста-Рика — Германия 2:4

Голы: Техеда, 58, Варгас, 70 — Гнабри, 10, Гаверц, 73, 85, Фюллькруг, 89





Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что в плей-офф вышли сборные Хорватии и Марокко.