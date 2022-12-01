Япония — Испания. Где и когда смотреть матч ЧМ-2022 1 декабря, 08:30 Япония занимает второе место в группе (Фото:REUTERS/Issei Kato)

НВ представляет анонс матча заключительного тура группового раунда футбольного чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Японии и Испании.



Поединок Япония — Испания состоится в Дохе 1 декабря на Международном стадионе Халифа. Начало игры — в 21:00 по киевскому времени.

Видео дня

Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

Что нужно знать про сборную Японии перед матчем:

с 3 очками занимает второе место в группе E после победы над Германией ( 2:1) и поражения от Коста-Рики ( 0:1);

2:1) и поражения от Коста-Рики 0:1); для выхода в плей-офф нужна победа или ничья — в последнем случае при условии ничьей Коста-Рики и Германии;

одержала одну победу в четырех последних играх при двух поражениях и одной ничьей;

под вопросом участие защитников Томиясу, Сакаи и Эндо ( травмы).

Что нужно знать про сборную Испании перед матчем:

с 4 очками лидирует в группе после победы над Коста-Рикой ( 7:0) и ничьей с Германией ( 1:1);

7:0) и ничьей с Германией 1:1); для выхода в плей-офф устроит победа, ничья или поражение — в последнем случае при условии ничьей между Коста-Рикой и Германией или победы Германии над Коста-Рикой с небольшой разницей мячей;

не знает поражений четыре последние игры при трех победах и одной ничьей;

под вопросом участие основного полузащитника Гави ( повреждение).

Ориентировочные составы:

Япония: Гонда — Яманэ, Итакура, Йосида, Нагатомо — Танака, Морита, Доан — Камада, Кубо, Маэда

Испания: Симон — Карвахаль, П. Торрес, Лапорт, Альба — Коке, Родри, Педри — Ф. Торрес, Мората, Ольмо