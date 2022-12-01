Япония — Испания. Где и когда смотреть матч ЧМ-2022

1 декабря, 08:30
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Япония занимает второе место в группе (Фото:REUTERS/Issei Kato)

Япония занимает второе место в группе (Фото:REUTERS/Issei Kato)

НВ представляет анонс матча заключительного тура группового раунда футбольного чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Японии и Испании.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Япония — Испания можно здесь

Поединок Япония — Испания состоится в Дохе 1 декабря на Международном стадионе Халифа. Начало игры — в 21:00 по киевскому времени.

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Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

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Что нужно знать про сборную Японии перед матчем:

  • с 3 очками занимает второе место в группе E после победы над Германией (2:1) и поражения от Коста-Рики (0:1);
  • для выхода в плей-офф нужна победа или ничья — в последнем случае при условии ничьей Коста-Рики и Германии;
  • одержала одну победу в четырех последних играх при двух поражениях и одной ничьей;
  • под вопросом участие защитников Томиясу, Сакаи и Эндо (травмы).
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Что нужно знать про сборную Испании перед матчем:

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  • с 4 очками лидирует в группе после победы над Коста-Рикой (7:0) и ничьей с Германией (1:1);
  • для выхода в плей-офф устроит победа, ничья или поражение — в последнем случае при условии ничьей между Коста-Рикой и Германией или победы Германии над Коста-Рикой с небольшой разницей мячей;
  • не знает поражений четыре последние игры при трех победах и одной ничьей;
  • под вопросом участие основного полузащитника Гави (повреждение).

Ориентировочные составы:

Япония: Гонда — Яманэ, Итакура, Йосида, Нагатомо — Танака, Морита, Доан — Камада, Кубо, Маэда

Испания: Симон — Карвахаль, П. Торрес, Лапорт, Альба — Коке, Родри, Педри — Ф. Торрес, Мората, Ольмо

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол ЧМ-2022

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