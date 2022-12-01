Япония — Испания 2:1. События по минутам матча ЧМ-2022
Испания лидирует в группе E (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)
НВ следил за ходом игры заключительного тура группового раунда чемпионата мира 2022 по футболу между сборными Японии и Испании.
Стартовые составы:
Япония: Гонда — Нагатомо, Итакура, Йошида, Танигучи — Камада, Морита, Танака — Кубо, Ито, Маеда
Испания: Унаи Симон — Аспиликуэта, Родри, Пау Торрес, Бальде — Бускетс, Педри, Гави — Нико Уильямс, Ольмо, Мората
Матч состоится в катарской Дохе на Международном стадионе Халифа. Прямая трансляция — на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.
Япония с 3 очками занимает второе место в группе E. Для выхода в плей-офф сборной нужна победа или ничья — в последнем случае при условии ничьей Коста-Рики и Германии.
Команда одержала одну победу в четырех последних играх при двух поражениях и одной ничьей. У коллектива под вопросом участие защитников Томиясу, Сакаи и Эндо (травмы).
Испания с 4 очками лидирует в группе. Для выхода в плей-офф устроит победа, ничья или поражение — в последнем случае при условии ничьей между Коста-Рикой и Германией или победы Германии над Коста-Рикой с небольшой разницей.
Команда не знает поражений четыре последние игры при трех победах и одной ничьей. У коллектива под вопросом участие основного полузащитника Гави (повреждение).
Статистика знает два матча между соперниками. Испания одержала одну победу, Япония — ни одной. Еще один поединок завершился вничью.
Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Испания — фаворит матча, коэффициент на победу которой равен 1,40, то, что выиграет Япония, оценивается в 9,00, ничья — в 4,40.