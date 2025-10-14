Сенсационный камбэк после перерыва. Бразилия потерпела историческое поражение от Японии в товарищеском матче

14 октября, 19:00
Поделиться:
Бразильцы уступили в Токио (Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Бразильцы уступили в Токио (Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

В Токио состоялся товарищеский поединок между сборными Японии и Бразилии. Хозяева поля неожиданно выиграли со счетом 3:2.

Читайте также:
Самолет с футболистами сборной Бразилии не долетел до Сеула и совершил аварийный разворот из-за трещины в иллюминаторе

В первом тайме бразильцы дважды забили сопернику. На 26-й минуте Пауло Энрике открыл счет, а на 32-й Габриэль Мартинелли удвоил преимущество гостей.

Японцы переломили ход поединка после перерыва. На старте второго тайма Такуми Минамино отыграл один мяч, на 62-й минуте Кейто Накамура сравнял счет.

Реклама

Автором победного гола в составе хозяев стал Аясе Уэда, который отличился на 71-й минуте.

Японцы празднуют победный гол (Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon)
Японцы празднуют победный гол / Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Товарищеский матч

Япония — Бразилия — 3:2

Голы: Минамино, 52, Накамура, 62, Уэда, 71 — Энрике, 26, Мартинелли, 32

Читайте также:
«Это не роботы». Воробей оценил шансы Украины в выездном матче с Францией в отборе ЧМ-2026

Бразилия потерпела первое в истории поражение от японцев. Кроме того, «селесао» впервые уступили в официальном поединке, имея преимущество 2:0 в счете, сообщает Globo.

Добавим, что сборные Бразилии и Японии уже гарантировали себе путевку на чемпионат мира 2026 года.

Ранее мы писали, что Швеция уволила тренера после провальных результатов в отборе ЧМ-2026.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Футбол Товарищеские матчи Сборная Бразилии сборная Японии

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies