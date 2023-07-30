«Дверь пока не закрыта»: бельгийский клуб готов избавиться от украинского форварда 30 июля, 20:10 Роман Яремчук (Фото:ФК Брюгге)

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук в ближайшее время может покинуть расположение Брюгге.

Как сообщает Voetbalnieuws, 27-летний футболист может отправиться в аренду в текущее трансферное окно.

Главный тренер команды Ронни Дейл не видит прогресса у форварда, но надеется, что увидит его в конце подготовки.

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«Моя дверь всегда открыта для всех. И пока игрок показывает, что он достоин моего доверия, я никогда не закрою дверь. Да, я также говорю о Яремчуке, которого я интенсивно пытаюсь вернуть к прежнему уровню.

Роман еще не готов, но пока он остается игроком Брюгге, я по-прежнему буду пытаться. Яремчук еще здесь, да, дверь для него не закрыта, пока он не уйдет или не будет отдан в аренду, это верно", — сказал норвежский специалист.

Отмечается, что Яремчук во время сборов не убедил тренерский штаб, что именно ему нужно отдавать предпочтение, а не конкурентам. Ожидается, что в ближайшее время Дейл определит судьбу украинца в команде.

Действующий контракт Романа с клубом истекает летом 2026 года.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Украины забил шесть голов в матче Брюгге.