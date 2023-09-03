«У него была очень тяжелая неделя». Тренер испанского клуба объяснил, почему не дал дебютировать форварду сборной Украины 3 сентября, 17:58 Роман Яремчук перешел в Валенсию на правах аренды (Фото:ФК Валенсия)

Главный тренер Валенсии Рубен Бараха рассказал, почему решил оставить на скамейке запасных украинского новичка команды Романа Яремчука в матче чемпионата Испании против Алавеса (0:1).

По словам наставника Валенсии, Яремчук, который стал игроком «летучих мышей» лишь два дня назад, еще не успел освоиться в новой команде и почти не тренировался, поэтому не был готов к игре, сообщает официальный сайт Валенсии.

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«У него была очень тяжелая неделя, в течение которой он почти не тренировался, и я думаю, что Роману нельзя было рисковать в этой ситуации.

Ему нужно набрать темп, успокоиться и работать так, чтобы он был доступен команде. Он не был готов к такой игре, как сегодняшня", — сказал Бараха.

После четырех туров Валенсия с шестью очками занимает 11 место в чемпионате Испании. Следующий матч «летучие мыши» сыграют 16 сентября против Атлетико.

Яремчук стал игроком Валенсии 1 сентября, перейдя на правах аренды из бельгийского Брюгге.