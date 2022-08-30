Ведущий футболист сборной Украины сменил клуб в Европе 30 августа, 08:43 Контракт Романа с Брюгге рассчитан на четыре сезона (Фото:ФК Брюгге)

Ведущий форвард сборной Украины по футболу Роман Яремчук на фоне слухов о смене клуба перешел из португальской Бенфики в бельгийский Брюгге.

Финансовую сторону сделки стороны не разглашают. В СМИ появлялась информация, что за украинца Брюгге заплатит 16 млн евро.

Сумма трансфера может увеличиться еще на 3 млн евро за счет бонусов. Она стала рекордной за всю историю для бельгийского клуба.

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Контракт Романа с Брюгге рассчитан на четыре сезона — до лета 2026 года.

Новая команда украинца занимает третье место в чемпионате Бельгии после шести туров. Она сыграет в Лиге чемпионов, где ее соперниками по группе будут Порту, Атлетико и Байер.

Ранее Яремчук уже выступал в Бельгии, когда в 2017—2021 годах защищал цвета Гента, откуда летом 2021-го перешел в Бенфику за 17 млн евро.



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