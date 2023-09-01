Прибыл подписывать контракт. Форвард сборной Украины перейдет в клуб из топ-чемпионата — видео

1 сентября, 09:35
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Роман Яремчук (Фото:REUTERS/Frank Augstein)

Роман Яремчук (Фото:REUTERS/Frank Augstein)

Украинский футболист Роман Яремчук продолжит свою карьеру в Испании.

Услугами 27-летнего игрока, который принадлежит Брюгге, заинтересовалась Валенсия.

Как сообщает журналист Het Laatste Nieuws Томас Теке, Яремчук присоединится к «летучим мышам» на правах аренды.

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Примечательно, что украинец уже прибыл в Валенсию, чтобы заключить соглашение с клубом.

https://twitter.com/elchiringuitotv/status/1697394488073671162

Напомним, действующий контракт Романа с Брюгге рассчитан до лета 2026 года.

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В минувшем сезоне Яремчук провел 23 матча в чемпионате Бельгии, в которых забил два гола и выполнил две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что форвард сборной Украины впервые за 10 месяцев забил за бельгийский клуб.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Роман Яремчук

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