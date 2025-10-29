Претендент на гол сезона: Яремчук красиво забил ударом с лету в Кубке Греции — видео

29 октября, 20:40
Роман Яремчук провел результативный матч (Фото: instagram.com/r.yaremchuk)

Форвард сборной Украины Роман Яремчук помог Олимпиакосу разгромить Волос (5:0) в поединке третьего тура Кубка Греции.

Яремчук сделал дубль, забив оба гола в конце первого тайма.

Экс-звезда Шахтера Тайсон первым голом в сезоне помог ПАОКу обыграть команду Яремчука — видео

Сначала Роман с близкого расстояния мощно пробил после рикошета от игрока Волоса.

https://twitter.com/Vlad_Pryimenko/status/1983570668215001112

А уже через минуту украинец нанес просто невероятный удар с лету из-за пределов штрафной площади.

https://twitter.com/Vlad_Pryimenko/status/1983570771994665345

Для Яремчука это первые голы в сезоне. Форвард пропустил начало текущей кампании из-за травмы.

Олимпиакос набрал шесть очков в двух турах Кубка Греции. На основном этапе турнира все команды проведут по четыре поединка, напрямую в четвертьфинал выйдут первые четыре команды, следующие восемь сыграют в стыках за выход в ¼ финала.

Напомним, в прошлом сезоне Яремчук выиграл с Олимпиакосом чемпионат и Кубок Греции.

Мы писали, что скандальный чемпион мира, который ездил в Москву, похвалил Довбика.

