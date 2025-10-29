Яремчук сделал дубль, забив оба гола в конце первого тайма.

Сначала Роман с близкого расстояния мощно пробил после рикошета от игрока Волоса.

А уже через минуту украинец нанес просто невероятный удар с лету из-за пределов штрафной площади.

Для Яремчука это первые голы в сезоне. Форвард пропустил начало текущей кампании из-за травмы.

Олимпиакос набрал шесть очков в двух турах Кубка Греции. На основном этапе турнира все команды проведут по четыре поединка, напрямую в четвертьфинал выйдут первые четыре команды, следующие восемь сыграют в стыках за выход в ¼ финала.

Напомним, в прошлом сезоне Яремчук выиграл с Олимпиакосом чемпионат и Кубок Греции.

