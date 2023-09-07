«Ух, ** твою»: Яремчук рассмешил ужасным ударом на тренировке сборной Украины — вирусное видео 7 сентября, 20:10 Роман Яремчук (Фото:УАФ)

Сборная Украины продолжает подготовку к отборочным играм чемпионата Европы-2024.

Во время тренировки футболисты выполняли удары с лету. Новичок Валенсии Роман Яремчук стал героем забавного эпизода, выполняя данное упражнение.

Форвард ударил настолько плохо, что мяч полетел в нескольких метрах от ворот. Примечательно, что украинец попал в стоявшего рядом оператора.

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«Ух, ** твою», — сказал оператор (момент эпизода на 41.19 — прим.).

Напомним, сборная Украины сыграет в отборе со сборными Англии (9 сентября) и Италии (12 сентября).

Ранее защитник национальной команды назвал ключ к успеху в матчах с Англией и Италией.