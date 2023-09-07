«Ух, ** твою»: Яремчук рассмешил ужасным ударом на тренировке сборной Украины — вирусное видео
Роман Яремчук (Фото:УАФ)
Сборная Украины продолжает подготовку к отборочным играм чемпионата Европы-2024.
Во время тренировки футболисты выполняли удары с лету. Новичок Валенсии Роман Яремчук стал героем забавного эпизода, выполняя данное упражнение.
Форвард ударил настолько плохо, что мяч полетел в нескольких метрах от ворот. Примечательно, что украинец попал в стоявшего рядом оператора.
«Ух, ** твою», — сказал оператор (момент эпизода на 41.19 — прим.).
Напомним, сборная Украины сыграет в отборе со сборными Англии (9 сентября) и Италии (12 сентября).
Ранее защитник национальной команды назвал ключ к успеху в матчах с Англией и Италией.