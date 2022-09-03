Успешный дебют. Нападающий сборной Украины отличился голом в первом матче за новую команду — видео 3 сентября, 12:45 Яремчук успешно дебютировал за Брюгге (Фото:ФК Брюгге)

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук забил гол в дебютном матче за бельгийский Брюгге.

Яремчук дебютировал за Брюгге в матче 7-го тура чемпионата Бельгии против Серкль Брюгге, появившись на поле на 63-й минуте при счете 2:0 в пользу своей команды.

Уже через четыре минуты после выхода Яремчука Брюгге забил третий гол на 83-й минуте и отличился уже сам украинец, поставив точку в матче точным ударом в угол ворот с линии штрафной.

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Другой украинский игрок Брюгге Эдуард Соболь на поле так и не появился.

Брюгге набрал 17 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Бельгии.

Следующий матч Брюгге сыграет 7 сентября, когда в рамках Лиги чемпионов на своем поле встретится с леверкузенским Байером.

Яремчук стал игроком Брюгге 30 августа, перейдя из португальской Бенфики.

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