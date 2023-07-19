Нападающий сборной Украины забил шесть голов в матче Брюгге — видео

19 июля, 20:36
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Роман Яремчук (Фото:ФК Брюгге)

Роман Яремчук (Фото:ФК Брюгге)

Футболист сборной Украины Роман Яремчук отлично проявил себя в товарищеском поединке.

Бельгийский клуб провел спарринг против аматорского клуба 4-го дивизиона Западной Фландрии ФК Хейст.

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Украинский форвард появился на поле во втором тайме при счете 9:0.

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За вторую половину встречи Яремчуку удалось забить шесть голов.

Отметим, что финальный свисток арбитра зафиксировал победу Брюгге со счетом — 22:0.

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Следующий товарищеский поединок Брюгге проведет в субботу, 22 июля, против АЗ. Отметим, что недавно нидерландский клуб сыграл в результативную ничью с чемпионом Украины.

Ранее сообщалось, что Милевский разгневался на президента клуба УПЛ, пригрозив рассказать «интересную историю».

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Роман Яремчук

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