Нападающий сборной Украины забил шесть голов в матче Брюгге — видео 19 июля, 20:36 Роман Яремчук (Фото:ФК Брюгге)

Футболист сборной Украины Роман Яремчук отлично проявил себя в товарищеском поединке.

Бельгийский клуб провел спарринг против аматорского клуба 4-го дивизиона Западной Фландрии ФК Хейст.

Украинский форвард появился на поле во втором тайме при счете 9:0.

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За вторую половину встречи Яремчуку удалось забить шесть голов.

⏱️ 46' | 0️⃣ - 🔟 #KFCCLU



Yaremchuk kopt de tiende tegen de touwen! pic.twitter.com/RJhQgY9jPJ — Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 19, 2023

⏱️ 52' | 0️⃣ - 1️⃣2️⃣ #KFCCLU



Yaremchuk scoort opnieuw met het hoofd! pic.twitter.com/edUjC6mBP3 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 19, 2023

Отметим, что финальный свисток арбитра зафиксировал победу Брюгге со счетом — 22:0.

Следующий товарищеский поединок Брюгге проведет в субботу, 22 июля, против АЗ. Отметим, что недавно нидерландский клуб сыграл в результативную ничью с чемпионом Украины.

Ранее сообщалось, что Милевский разгневался на президента клуба УПЛ, пригрозив рассказать «интересную историю».