Форвард сборной Украины впервые за 10 месяцев забил за бельгийский клуб — видео 10 августа, 23:45 Яремчук замкнул прострел Де Куйпера (Фото:ФК Брюгге)

Украинский форвард Брюгге Роман Яремчук отметился голом за бельгийский клуб в матче третьего раунда квалификации Лиги конференций против исландского Акюрейри.

Яремчук начал матч на скамейке запасных и появился на поле в начале второго тайма при счете 4:0 в пользу Брюгге.

Украинец стал автором единственного гола Брюгге во втором тайме, отличившись на 77-й минуте. Форвард ударом в касание замкнул прострел Максима Де Куйпера.

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В итоге Брюгге одержал разгромную победу 5:1 и приблизился к выходу в раунд плей-офф, где может сыграть с испанской Осасуной.

До сегодняшнего матча Яремчук последний раз забивал за Брюгге 19 октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что Роман Безус забил за Омонию шестой гол в квалификации Лиги конференций.