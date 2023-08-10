Форвард сборной Украины впервые за 10 месяцев забил за бельгийский клуб — видео

10 августа, 23:45
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Яремчук замкнул прострел Де Куйпера (Фото:ФК Брюгге)

Яремчук замкнул прострел Де Куйпера (Фото:ФК Брюгге)

Украинский форвард Брюгге Роман Яремчук отметился голом за бельгийский клуб в матче третьего раунда квалификации Лиги конференций против исландского Акюрейри.

Яремчук начал матч на скамейке запасных и появился на поле в начале второго тайма при счете 4:0 в пользу Брюгге.

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Украинец стал автором единственного гола Брюгге во втором тайме, отличившись на 77-й минуте. Форвард ударом в касание замкнул прострел Максима Де Куйпера.

Видео дня

https://twitter.com/Qureshi_That/status/1689722322830376961?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1689722322830376961%7Ctwgr%5Eed091f8b36c20d84beaac34b2f22dc12374c4e39%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fua.tribuna.com%2Fuk%2Ffootball%2F1000000086971-yaremchuk-zabil-za-bryugge-vpervye-s-19-oktyabrya%2F

В итоге Брюгге одержал разгромную победу 5:1 и приблизился к выходу в раунд плей-офф, где может сыграть с испанской Осасуной.

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До сегодняшнего матча Яремчук последний раз забивал за Брюгге 19 октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что Роман Безус забил за Омонию шестой гол в квалификации Лиги конференций.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Брюгге Роман Яремчук Лига конференций

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