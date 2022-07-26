Ярмоленко дебютировал за клуб Реброва в победном матче 26 июля, 17:56 Ярмоленко будет выступать за Аль-Айн под 10-м номером (Фото:ФК Аль-Айн)

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко провел первый матч за эмиратский Аль-Айн, который возглавляет украинский тренер Сергей Ребров.

Ярмоленко дебютировал за Аль-Айн в товарищеском матче против представителя пятого дивизиона чемпионата Германии Ганкофен-Хайлинга.

Ярмоленко не вышел со стартовых минут, но появился на поле в начале второго тайма.

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Украинцу отличиться голом не удалось, но это не мешало Аль-Айну победить со счетом 1:0.

Следует отметить, что Ярмоленко будет выступать в Аль-Айне под 10-м номером.

Чемпионат Объединенных Арабских Эмиратов начнется 2 сентября.

Ярмоленко стал игроком Аль-Айна 13 июля, подписав с эмиратским клубом контракт на сезон 2022/23.

До этого Ярмоленко выступал за лондонский Вест Хэм, который в конце мая объявил об уходе украинца.

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