«Очень интересные условия контракта». Украинский комментатор сообщил новые детали переговоров Ярмоленко с Динамо 11 июля, 20:55 Андрей Ярмоленко летом перейдет из Вест Гема в другой клуб (Фото:АПЛ)

Киевское Динамо заинтересовано в возвращении экс-игрока команды Андрея Ярмоленко, сообщил журналист и комментатор Виктор Вацко на YouTube-канале Вацко Live.

По информации Вацко, Ярмоленко близок к возвращению в Динамо, а президент киевского клуба Игорь Суркис предложил футболисту привлекательные условия контракта.

«Игорь Суркис предложил Ярмоленко очень интересные условия контракта. Как я слышал, Суркис предложил Ярмоленко бессрочный договор. Сколько он чувствует в себе силы играть в футбол – столько будет продолжаться его контракт», – сказал Вацко.

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Вацко добавил, что у Ярмоленко было хорошее предложение от клуба МЛС Интера Майами, однако до трансфера дело так и не дошло. Так же, маловероятен переход украинца в лондонский Фулхэм, об интересе которого сообщалось ранее.

Впрочем, по словам журналиста, у Ярмоленко все еще есть несколько предложений.

"Знаю, что им интересует другой клуб АПЛ. Есть интерес из Чемпиношипа. Но Динамо сейчас самое конкретное и Динамо сейчас дает самое интересное предложение", - добавил Вацко.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко обсудил возможное возвращение в Динамо с главным тренером киевского клуба Мирчей Луческу.

Футболист выступал за Динамо в течение 2006-2017 годов, после чего перешел в дортмундскую Боруссию, а оттуда в лондонский Вест Хэм, который в конце мая объявил, что украинец покидает клуб.





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