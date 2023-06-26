Как у Луческу. Стала известна зарплата Ярмоленко после возвращения в Динамо — СМИ

26 июня, 18:56
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Ярмоленко выступал за Динамо в течение 2007−2017 годов (Фото:УАФ)

Ярмоленко выступал за Динамо в течение 2007−2017 годов (Фото:УАФ)

Стали известны подробности сделки между Динамо и Андреем Ярмоленко, который близок к возвращению в киевский клуб, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, Ярмоленко договорился с Динамо о контракте на два года, а его зарплата будет составлять около 1 млн долларов в год.

Финансовые условия Ярмоленко сопоставимы с условиями главного тренера Динамо Мирчи Луческу.

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Также отмечается, что после завершения карьеры Ярмоленко займет должность спортивного директора Динамо.

Ярмоленко выступал за Динамо в течение 2007−2017 годов. За это время украинец сыграл за киевский клуб 340 матчей, в которых забил 137 голов.

После карьеры в Динамо Ярмоленко защищал цвета дортмундской Боруссии, лондонского Вест Хэма и эмиратского Аль-Айна, который покинул недавно после завершения контракта.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Зарплата Андрей Ярмоленко ФК Динамо (Киев)

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