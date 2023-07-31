«Андрею нужно больше времени». Луческу оценил дебют Ярмоленко после возвращения в Динамо 31 июля, 09:28 Ярмоленко был заменен во втором тайме (Фото:ФК Динамо)

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал игру Андрея Ярмоленко в матче первого тура украинской Премьер-лиги против Миная (4:1).

По словам Луческу за время отсутствия Ярмоленко украинский чемпионат изменился, поэтому игроку нужно время, чтобы подстроиться и набрать лучшую форму, сообщает официальный сайт Динамо.

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«Андрею нужно больше времени, чтобы привыкнуть к нашему чемпионату, потому что он теперь достаточно агрессивный. Также ему нужно время, чтобы повысить свой физический уровень. Для этого он прилагает много усилий, несмотря на то, что присоединился к команде позже и не прошел всю подготовку.

Его отношение к процессу и к коллективу просто выдающееся. Надеюсь, он нам очень поможет. Нам нужен такой футболист, такая личность, с таким опытом, как у него", — сказал Луческу.

В матче с Минаем Ярмоленко вышел в стартовом составе и отыграл 76 минут, после чего был заменен на Караваева.

Ранее Ярмоленко эмоционально оценил свой первый матч за Динамо после возвращения.