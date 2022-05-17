«Это самая родная команда в моей жизни». Ярмоленко рассказал, планирует ли вернуться в Динамо 17 мая, 13:57 Цей матеріал також доступний українською Контракт Ярмоленко с Вест Хэмом завершается 30 июня 2022 года (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко, который после завершения сезона покинет лондонский Вест Хэм, поделился планами на будущее.

Ярмоленко признался, что рассматривал вариант с возвращением в киевское Динамо, однако война внесла свои коррективы и теперь неизвестна дальнейшая судьба чемпионата Украины, сообщает Вацко on air.

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«Не буду лгать. Я скажу так: Динамо было до войны, я серьезно думал о том, чтобы вернуться. Сейчас я на связи с президентом клуба со всеми игроками. Это самая родная команда в моей жизни, команда № 1 для меня. Конечно, если говорить о завершении карьеры, то мне бы хотелось завершить ее именно в этой команде», — сказал Ярмоленко.

32-летний украинский нападающий отметил, что чувствует в себе силы еще поиграть на высоком уровне.

«Знаю футболистов, которые в 32 года уже едва ходили, но по себе чувствую, что у меня куча эмоций. Я жду матчей сборной как турнир новогодний, когда мне было 10 лет, принесет ли мне что-то Дед мороз. Сейчас у меня такое же чувство. Пока оно есть, я хочу играть в футбол и приносить пользу. Если не буду приносить, нужно идти отдыхать», — добавил Ярмоленко.



Ярмоленко выступал за Динамо в течение 2007−2017 годов, после чего перебрался в Боруссию Дортмунд, а оттуда — в Вест Хэм.

Сообщалось, что после матча 37 тура английской Премьер-лиги против Манчестер Сити (2:2) Ярмоленко с семьей вышел на поле и попрощался с болельщиками Вест Хэма, заявив, что это был его последний поединок за лондонцев на домашнем стадионе.

Перед этим появилась информация, что Ярмоленко может продолжить карьеру в Севилье, однако украинский нападающий заявил, что никто из испанского клуба с ним не связывался.



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