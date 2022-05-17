«Это самая родная команда в моей жизни». Ярмоленко рассказал, планирует ли вернуться в Динамо

17 мая, 13:57
Цей матеріал також доступний українською
Контракт Ярмоленко с Вест Хэмом завершается 30 июня 2022 года (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Контракт Ярмоленко с Вест Хэмом завершается 30 июня 2022 года (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко, который после завершения сезона покинет лондонский Вест Хэм, поделился планами на будущее.

Ярмоленко признался, что рассматривал вариант с возвращением в киевское Динамо, однако война внесла свои коррективы и теперь неизвестна дальнейшая судьба чемпионата Украины, сообщает Вацко on air.

Видео дня

«Не буду лгать. Я скажу так: Динамо было до войны, я серьезно думал о том, чтобы вернуться. Сейчас я на связи с президентом клуба со всеми игроками. Это самая родная команда в моей жизни, команда № 1 для меня. Конечно, если говорить о завершении карьеры, то мне бы хотелось завершить ее именно в этой команде», — сказал Ярмоленко.

32-летний украинский нападающий отметил, что чувствует в себе силы еще поиграть на высоком уровне.

Читайте также:

Андрей Ярмоленко летом перейдет из Вест Хэма в другой клуб (Фото:АПЛ) Ярмоленко после матча с Манчестер Сити сделал подарки украинским детям-беженцам — видео

«Знаю футболистов, которые в 32 года уже едва ходили, но по себе чувствую, что у меня куча эмоций. Я жду матчей сборной как турнир новогодний, когда мне было 10 лет, принесет ли мне что-то Дед мороз. Сейчас у меня такое же чувство. Пока оно есть, я хочу играть в футбол и приносить пользу. Если не буду приносить, нужно идти отдыхать», — добавил Ярмоленко.

Ярмоленко выступал за Динамо в течение 2007−2017 годов, после чего перебрался в Боруссию Дортмунд, а оттуда — в Вест Хэм.

Сообщалось, что после матча 37 тура английской Премьер-лиги против Манчестер Сити (2:2) Ярмоленко с семьей вышел на поле и попрощался с болельщиками Вест Хэма, заявив, что это был его последний поединок за лондонцев на домашнем стадионе.

Перед этим появилась информация, что Ярмоленко может продолжить карьеру в Севилье, однако украинский нападающий заявил, что никто из испанского клуба с ним не связывался.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Трансферы Андрей Ярмоленко ФК Динамо (Киев) Английская Премьер-лига Вест Хэм

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X