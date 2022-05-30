«Такой вариант очень вероятен». Журналист рассказал, где хочет продолжить карьеру Ярмоленко

30 мая, 18:26
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Всего за лондонский клуб Ярмоленко сыграл 86 матчей и забил 13 мячей (Фото:Андрей Ярмоленко via Instagram)

Всего за лондонский клуб Ярмоленко сыграл 86 матчей и забил 13 мячей (Фото:Андрей Ярмоленко via Instagram)

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко после ухода из лондонского Вест Хэма предпочитает остаться и продолжить карьеру на Туманном Альбионе, сообщил журналист Игорь Бурбас в Telegram.

«Приоритет украинца — остаться в Англии, где комфортно семье и сам он еще не сказал своего последнего слова. Такой вариант очень вероятен, есть конкретика со стороны двух представителей Премьер-лиги.

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Среди прочего — это предложения из Примеры и МЛС. Среди наиболее экзотического — приглашение из Саудовской Аравии", — написал Бурбас.

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Ярмоленко перешел в Вест Хэм летом 2018 года из дортмундской Боруссии за сумму в 20 млн евро.

Всего за лондонский клуб он сыграл 86 матчей и забил 13 мячей. Срок действия контракта Андрея с «молотобойцами» истекает этим летом.

Ранее Ярмоленко с иронией отреагировал на слухи о своем возможном переходе в испанскую Севилью.

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Теги:   Футбол Трансферы Андрей Ярмоленко

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