Ярмоленко о возвращении в Украину: «Хочу, чтобы мы выгнали с*аную русню и жили так, как до 2014 года» 19 июля, 00:53 Ярмоленко подписал с Аль-Айном контракт на год (Фото:Аль-Айн via Facebook)

Звездный украинский футболист Андрей Ярмоленко прокомментировал вопрос своего возвращения на родину после перехода в Аль-Айн из ОАЭ.



В интервью YouTube-каналу Вацко Live атакующий полузащитник признался, что хочет вернуться на родину.

«Мне бы хотелось, чтобы эта война завершилась как можно быстрее, чтобы мы изгнали с*аную русню и жили так, как мы жили до 2014 года», — добавил Ярмоленко.

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Футболист напомнил, что подписал с Аль-Айном однолетнее соглашение с опцией его продления еще на один год.

«У клуба будет опция продления контракта. Он хочет увидеть, в каком состоянии я буду, как я смогу привыкнуть к лиге, к этой жаре», — резюмировал Ярмоленко.

Ранее сообщалось, что игрок обсудил возможное возвращение в Динамо с главным тренером киевского клуба Мирчей Луческу, а украинский журналист и комментатор Виктор Вацко заявлял, что президент команды Игорь Суркис предлагал футболисту бессрочный контракт.



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