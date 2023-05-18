Ярмоленко голом помог команде Реброва одержать разгромную победу в полуфинале Кубка ОАЭ — видео

18 мая, 09:30
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Ярмоленко отличился с пенальти (Фото:ФК Аль-Айн)

Ярмоленко отличился с пенальти (Фото:ФК Аль-Айн)

Украинский нападающий Андрей Ярмоленко помог Аль-Айну победить дубайский Аль-Наср со счетом 4:1 в полуфинале Кубка ОАЭ.

Ярмоленко вышел в стартовом составе, а на 59-й минуте открыл счет в матче — украинец реализовал пенальти, нанеся классный удар в девятку.

https://twitter.com/ADSportsTV/status/1658880491880054791?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1658880491880054791%7Ctwgr%5E45b6b1d6ad32da4f9bd26cd4ee5f1ebf976a416c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ffootball.ua%2Fcountrieselse%2F505446-gol-jarmolenko-dopomig-al-ajjnu-rozgromiti-al-nasr.html

Этот гол стал толчком для Аль-Айна, который забил еще три гола и победил соперника 4:1.

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Ответный матч между Аль-Айном и Аль-Насром состоится 21 мая в Дубае.

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Для Ярмоленко этот гол стал 12-м в 27 матчах этого сезона на клубном уровне.

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко сделал дубль за Аль-Айн в последнем матче сезона и помог команде Реброва завоевать серебряные медали чемпионата.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Андрей Ярмоленко ОАЭ Сергей Ребров

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