Ярмоленко голом помог команде Реброва одержать разгромную победу в полуфинале Кубка ОАЭ — видео 18 мая, 09:30 Ярмоленко отличился с пенальти (Фото:ФК Аль-Айн)

Украинский нападающий Андрей Ярмоленко помог Аль-Айну победить дубайский Аль-Наср со счетом 4:1 в полуфинале Кубка ОАЭ.

Ярмоленко вышел в стартовом составе, а на 59-й минуте открыл счет в матче — украинец реализовал пенальти, нанеся классный удар в девятку.

Этот гол стал толчком для Аль-Айна, который забил еще три гола и победил соперника 4:1.

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Ответный матч между Аль-Айном и Аль-Насром состоится 21 мая в Дубае.

Для Ярмоленко этот гол стал 12-м в 27 матчах этого сезона на клубном уровне.

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко сделал дубль за Аль-Айн в последнем матче сезона и помог команде Реброва завоевать серебряные медали чемпионата.

