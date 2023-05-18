Ярмоленко голом помог команде Реброва одержать разгромную победу в полуфинале Кубка ОАЭ — видео
Ярмоленко отличился с пенальти (Фото:ФК Аль-Айн)
Украинский нападающий Андрей Ярмоленко помог Аль-Айну победить дубайский Аль-Наср со счетом 4:1 в полуфинале Кубка ОАЭ.
Ярмоленко вышел в стартовом составе, а на 59-й минуте открыл счет в матче — украинец реализовал пенальти, нанеся классный удар в девятку.
Этот гол стал толчком для Аль-Айна, который забил еще три гола и победил соперника 4:1.
Ответный матч между Аль-Айном и Аль-Насром состоится 21 мая в Дубае.
Для Ярмоленко этот гол стал 12-м в 27 матчах этого сезона на клубном уровне.
Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко сделал дубль за Аль-Айн в последнем матче сезона и помог команде Реброва завоевать серебряные медали чемпионата.