Назван лучший игрок сборной Украины в матче против Италии по версиям авторитетных порталов
Сборная Украины (Фото:REUTERS/Claudia Greco)
Во вторник, 12 сентября, сборная Украины уступила Италии в матче отбора на Евро-2024.
Порталы Sofascore и WhoScore поставили оценки участникам матча, который состоялся на миланском стадионе Сан-Сиро.
Самую высокую оценку в составе национальной сборной Украины получил Андрей Ярмоленко.
Капитан провел на поле 58 минут. За это время он успел забить один гол, 28 раз коснуться мяча и выполнить 18 передач. Также Ярмоленко один раз заблокировал удар соперника, отдал одну ключевую передачу, успел создать голевой момент, заставил один раз на себе сфолить и один раз выполнил успешный отбор.
Напомним, что сборная Украины уступила Италии (2:1) в отборе на Евро-2024. На нашем сайте можно посмотреть обзор матча.
Ранее Георгий Судаков рассказал, почему поскользнулся в эпизоде с первым пропущенным голом в матче против Италии.