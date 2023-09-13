Назван лучший игрок сборной Украины в матче против Италии по версиям авторитетных порталов 13 сентября, 10:37 Сборная Украины (Фото:REUTERS/Claudia Greco)

Во вторник, 12 сентября, сборная Украины уступила Италии в матче отбора на Евро-2024.

Порталы Sofascore и WhoScore поставили оценки участникам матча, который состоялся на миланском стадионе Сан-Сиро.

Самую высокую оценку в составе национальной сборной Украины получил Андрей Ярмоленко.

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Капитан провел на поле 58 минут. За это время он успел забить один гол, 28 раз коснуться мяча и выполнить 18 передач. Также Ярмоленко один раз заблокировал удар соперника, отдал одну ключевую передачу, успел создать голевой момент, заставил один раз на себе сфолить и один раз выполнил успешный отбор.

Фото: whoscored

Фото: sofascore

Напомним, что сборная Украины уступила Италии (2:1) в отборе на Евро-2024. На нашем сайте можно посмотреть обзор матча.

Ранее Георгий Судаков рассказал, почему поскользнулся в эпизоде с первым пропущенным голом в матче против Италии.