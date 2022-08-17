«Пришлось прятать на базе». Легенда Динамо рассказал, как Ярмоленко мог оказаться в Спартаке 17 августа, 15:55 Йожеф Сабо был инициатором перехода Андрея Ярмоленко в «Динамо» (Фото:ТК Футбол)

Легенда киевского Динамо и бывший наставник команды Йожеф Сабо рассказал, что перед переходом в столичный клуб нападающий Андрей Ярмоленко мог стать игроком московского Спартака.

По словам Сабо, представители московского клуба следили за Ярмоленко, когда он выступал за черниговскую Десну, сообщает Украинский футбол.

Легенда Динамо рассказал, что ему пришлось пойти на неординарные шаги, чтобы украинец не попал в российский клуб.

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"Он тогда играл в Десне, а я приехал на просмотр. В итоге пришлось его прятать на базе, чтобы он не попал в московский Спартак.

Я наблюдал за его игрой и сразу после матча позвонил по телефону Игорю Суркису, говорю: "Надо брать парня". Он согласился. А мне потом говорят: "Там на трибунах сидят люди из Москвы, они хотят Ярмоленко забрать в Спартак". После игры команда уехала, а я оставил Ярмоленко на базе, чтобы спартаковцы его не нашли, – рассказал Сабо.

Ярмоленко выступал за Динамо в течение 2007-2017 годов, после чего перешел в Боруссию Дортмунд, а оттуда – в лондонский Вест Хэм.

В июле этого года Ярмоленко стал игроком Аль-Айна, который возглавляет Сергей Ребров.

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