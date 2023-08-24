Ярмоленко рискует не сыграть в матчах за сборную Украины — СМИ 24 августа, 23:37 Ярмоленко получил повреждение (Фото:ФК Динамо)

Форвард киевского Динамо Андрей Ярмоленко, который оказался вне заявки на матч против Бешикташа (2:3) в квалификации Лиги конференций, может не сыграть за сборную Украины в поединках отбора Евро-2024 против Англии и Италии, сообщает ТаТоТаке.

Сообщается, что Ярмоленко испытывал мышечный дискомфорт в матче 4 тура украинской Премьер-лиги с Черноморцем (2:3), а затем усугубил травму на первой тренировке киевлян после матча.

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На восстановление 33-летнему украинцу может понадобиться около двух недель.

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Таким образом, футболист, вероятнее всего, пропустит и ответный матч Динамо против Бешикташа и может не помочь национальной команде.

Сборная Украины начнет свой сбор 3 сентября в польском городе Тшебница.



9 сентября Украина во Вроцлаве примет Англию, а 12 сентября в Милане сыграет против Италии.

Недавно Сергей Ребров объявил состав сборной Украины на матчи отбора евро-2024.