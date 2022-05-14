СМИ назвали клуб, в который может перейти Ярмоленко после ухода из Вест Хэма 14 мая, 13:51 Цей матеріал також доступний українською Летом у Ярмоленко завершается контракт с Вест Хэмом (Фото:REUTERS/David Klein)

Нападающий лондонского Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко летом может перейти в испанскую Севилью, сообщает Fichajes.

По информации источника, спортивный директор клуба Рамон Мончи давно следит за игрой Ярмоленко и считает, что его команде нужен такой игрок с большим международным опытом.

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Отмечается, что важную роль в подписании может сыграть тот факт, что у Ярмоленко летом завершается контракт с Вест Хэмом, так что трансфер украинца будет бесплатным.

В Севилье также ожидают, что летом им не удастся удержать Мунира Эль-Хаддади, Люка де Йонга и Юссефа Эн-Несири, а закрыть вакантное место может именно Ярмоленко.

Ранее Андрей Ярмоленко заявил, что, скорее всего, летом покинет лондонский клуб.



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