Провел переговоры с Луческу. Ярмоленко стал ближе к возвращению в Динамо — СМИ

11 июля, 18:44
Ярмоленко пока остается без клуба (Фото:ФК Вест Хэм)

Ярмоленко пока остается без клуба (Фото:ФК Вест Хэм)

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко, покинувший лондонский Вест Хэм, может вернуться в киевское Динамо, за которое выступал в течение 2006−2017 годов, сообщает Telegram-канал Бомбардир .

Сообщается, что слухи о возможном возвращении Ярмоленко в Динамо соответствуют действительности, а футболист уже даже обсудил возможный переход с главным тренером киевского клуба Мирчей Луческу.

Видео дня

Румынский наставник не против видеть Ярмоленко в своей команде, однако у футболиста также есть предложения от других клубов, поэтому нападающий еще не определился с местом продолжения карьеры.

Читайте также:

Контракт Ярмоленко с Вест Хэмом завершается 30 июня 2022 года (Фото:Reuters/Andrew Couldridge) «Это самая родная команда в моей жизни». Ярмоленко рассказал, планирует ли вернуться в Динамо

Ранее сообщалось, что Ярмоленко может остаться в английской Премьер-лиге, где им интересуется лондонский Фулхэм.

Об интересе Фулхэма и еще четырех кубов к Ярмоленку сообщал также украинский журналист и комментатор Виктор Вацко.

Также сообщалось, что Ярмоленко интересуется стамбульский Фенербахче, а футболист провел с турецким клубом переговоры.

Перед этим была информация, что форвард может продолжить карьеру в испанской Севилье, однако позже футболист заявил, что никто из клуба с ним не связывался по поводу трансфера.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Трансферы Андрей Ярмоленко ФК Динамо (Киев)

Эксклюзивы НВ

Демонстранты отмечают захват резиденции президента Шри-Ланки, 9 июля 2022 года (Фото:Dinuka Liyanawatte / REUTERS)
Сюжет
Жара в Коломбо /
Из-за чего жители Шри-Ланки пошли на штурм президентского дворца и при чем здесь Украина
11 июля, 18:09
Геополитика
Яковина: HIMARSы загоняют Россию в тупик (Фото:Скриншот с видео Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine)
«Армией РФ руководит толпа дебилов» /
HIMARSы загоняют Россию в тупик, «аналитики» врага «рвут волосы на *опе» — Яковина
11 июля, 09:17
События
Лео Бабаута: «Составьте список того, что для вас по-настоящему важно» (Фото:Pixabay/Pexels)
С чистого листа. Три вопроса, которые многое изменят в вашей жизни
Лео Бабаута
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X