Провел переговоры с Луческу. Ярмоленко стал ближе к возвращению в Динамо — СМИ 11 июля, 18:44 Ярмоленко пока остается без клуба (Фото:ФК Вест Хэм)

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко, покинувший лондонский Вест Хэм, может вернуться в киевское Динамо, за которое выступал в течение 2006−2017 годов, сообщает Telegram-канал Бомбардир .

Сообщается, что слухи о возможном возвращении Ярмоленко в Динамо соответствуют действительности, а футболист уже даже обсудил возможный переход с главным тренером киевского клуба Мирчей Луческу.

Видео дня

Румынский наставник не против видеть Ярмоленко в своей команде, однако у футболиста также есть предложения от других клубов, поэтому нападающий еще не определился с местом продолжения карьеры.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко может остаться в английской Премьер-лиге, где им интересуется лондонский Фулхэм.

Об интересе Фулхэма и еще четырех кубов к Ярмоленку сообщал также украинский журналист и комментатор Виктор Вацко.

Также сообщалось, что Ярмоленко интересуется стамбульский Фенербахче, а футболист провел с турецким клубом переговоры.

Перед этим была информация, что форвард может продолжить карьеру в испанской Севилье, однако позже футболист заявил, что никто из клуба с ним не связывался по поводу трансфера.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.