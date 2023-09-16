«Другого не существует». Ярмоленко озвучил цель Динамо после вылета из еврокубков 16 сентября, 16:25 Андрей Ярмоленко (Фото:ФК Динамо)

Лидер киевского Динамо Андрей Ярмоленко рассказал о целях столичного клуба на сезон после того, как команда вылетела из еврокубков.

Об этом сообщает официальный сайт Динамо.

Ярмоленко заявил, что перед Динамо стоит задача выиграть золото украинской Премьер-лиги, поскольку это единственный результат, который может удовлетворить клуб.

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«Думаю, двойная мотивация была у нас и перед началом чемпионата, потому что прошлый сезон мы закончили на четвертом месте, где просто не может находиться такая команда, как Динамо.

Все ребята и я прекрасно это понимаем, поэтому в нынешнем чемпионате другого результата, кроме первого места, для нас просто не существует", — сказал Ярмоленко.

Сейчас Динамо занимает в УПЛ 10 место, однако киевский клуб сыграл всего три матча.

Ранее Ярмоленко рассказал, какое влияние окажет на Динамо переход Сергей Сидорчука в бельгийский Вестерло.