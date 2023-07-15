«Это могло случиться»: Ярмоленко оценил шансы своего перехода в Шахтер 15 июля, 19:00 Андрей Ярмоленко (Фото:ФК Динамо Киев)

Украинский футболист Андрей Ярмоленко заявил, что хотел выступать лишь за киевский клуб.



По словам 33-летнего игрока, он не смог бы выступать за донецкий коллектив, ведь привязан к Динамо.

«Это могло произойти только в начале моей карьеры, потому что тогда был интерес и Динамо, и Шахтера. Поэтому это могло случиться, но с годами… Я играл за Динамо, был капитаном…

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Конечно, я с уважением отношусь к Шахтеру, хорошая команда, но я бы не смог перейти туда, потому что я динамовец", — сказал Ярмоленко.

Напомним, Ярмоленко выступал за Динамо в течение 2007−2017 годов. За это время украинец сыграл за киевский клуб 340 матчей, в которых забил 137 голов.



Ранее Андрей Ярмоленко назвал условие, при котором покинет Динамо Киев.