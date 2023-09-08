«Не готов на 100%». Лидер сборной Украины не успел восстановиться к матчам с Англией и Италией
Ярмоленко тренируется отдельно (Фото:УАФ)
Ведущий игрок сборной Украины Андрей Ярмоленко рискует не сыграть за национальную команду в матчах отбора Евро-2024 против Англии и Италии
Об этом на предматчевой пресс-конференции рассказал главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, сообщает Украинская ассоциация футбола.
По словам наставника сине-желтых, Ярмоленко еще окончательно не восстановился от травмы, однако игрока есть кем заменить.
«Во-первых, Андрей еще не тренировался в общей группе, он тренировался отдельно. Сегодня мы посмотрим, но, конечно, Андрей не готов на 100%.
Заменить его есть кем. Я считаю, что сейчас на каждую позицию в сборной Украины есть конкуренция, чем я очень доволен", — сказал Ребров.
Матч Украина — Англия состоится завтра, 9 сентября, во Вроцлаве и начнется в 19:00 по киевскому времени. Поединок против Италии состоится 12 сентября в Милане.
Также Ребров рассказал об условиях работы в сборной Украины во время войны.