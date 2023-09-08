«Не готов на 100%». Лидер сборной Украины не успел восстановиться к матчам с Англией и Италией

8 сентября, 20:31
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Ярмоленко тренируется отдельно (Фото:УАФ)

Ярмоленко тренируется отдельно (Фото:УАФ)

Ведущий игрок сборной Украины Андрей Ярмоленко рискует не сыграть за национальную команду в матчах отбора Евро-2024 против Англии и Италии

Об этом на предматчевой пресс-конференции рассказал главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, сообщает Украинская ассоциация футбола.

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По словам наставника сине-желтых, Ярмоленко еще окончательно не восстановился от травмы, однако игрока есть кем заменить.

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«Во-первых, Андрей еще не тренировался в общей группе, он тренировался отдельно. Сегодня мы посмотрим, но, конечно, Андрей не готов на 100%.

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Заменить его есть кем. Я считаю, что сейчас на каждую позицию в сборной Украины есть конкуренция, чем я очень доволен", — сказал Ребров.

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Матч Украина — Англия состоится завтра, 9 сентября, во Вроцлаве и начнется в 19:00 по киевскому времени. Поединок против Италии состоится 12 сентября в Милане.

Также Ребров рассказал об условиях работы в сборной Украины во время войны.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Андрей Ярмоленко Сборная Украины Сборная Англии Сборная Италии Евро-2024

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