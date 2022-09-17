«Могу пообещать нашим болельщикам». Ярмоленко обратился к фанатам перед матчами сборной Украины 17 сентября, 14:22 Также Ярмоленко поблагодарил ВСУ (Фото:УАФ)

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко обратился к болельщикам перед матчами Лиги наций против национальных команд Шотландии (21 и 27 сентября) и Армении (24 сентября).



Слова 32-летнего футболиста приводит официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

«Я знаю наших игроков, знаю наш потенциал и знаю, в какой футбол мы можем играть. Мы никого не боимся, всех уважаем, но мы также знаем, за кого мы играем.

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Поэтому за результат я, как всегда, не могу ничего говорить, но могу пообещать нашим болельщикам, всем украинцам, что мы отдадим все силы и сделаем так, чтобы нашим болельщикам было за нас не стыдно. Результат уже увидим, каков будет, но я знаю, что если ты отдаешь все силы в футболе, то результат потом приходит", — сказал Ярмоленко.

Также Ярмоленко поблагодарил ВСУ за то, что они защищают страну ценой своих жизней. Вингер отметил, что сейчас Украине было бы не до футбола, если бы не военные.

В то же время 32-летний футболист подчеркнул, что ему и коллегам нельзя говорить о том, как им сложно, учитывая, что на это не жалуются в украинской армии, хотя ей действительно нелегко.

Сообщается, что Ярмоленко забил дебютный гол за свой новый клуб Аль-Айн из ОАЭ.

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