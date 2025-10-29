«Я не враг команде». Ярмоленко рассказал, за счет чего Динамо переиграло Шахтер в Кубке Украины

36-летний ветеран, который сравнял счет в матче, считает, что залогом успеха киевлян стала способность выдержать давление соперника и проявить характер в решающие минуты.

«Что принесло победу? Я думаю, что в первую очередь терпение и вера друг в друга. Потому что в первом тайме было нам очень тяжело. Шахтер владел мячом, имел полное преимущество, я считаю. И, конечно, нам надо было терпеть.

Мы понимали, что они не смогут в таком темпе действовать на протяжении всего матча, и у нас будет свой момент, который надо будет реализовать. Что и произошло. И потом уже, я считаю, мы перехватили инициативу, можно так сказать.

Конечно, где-то играли осторожно, потому что понимаем, что кубковая игра, шанса на ошибку нет. Конечно, где-то играли очень осторожно, но потом, когда пропустили, поняли, что уже нечего терять и надо идти вперед", — цитирует Ярмоленко пресс-служба Динамо.

Футболист также объяснил, что попросил замену через несколько минут после своего гола из-за усталости.

«Я показал, что еще пять минут — и меняйте меня. Потому что понимал, что уже все, «наелся», поскольку давно не играл, сыграл с Кривбассом, и через два дня на третий мне было тяжело.

Я честно поднял руку, сказал, что пять минут еще могу отдать. Я понимал, что на замене сидят свежие ребята, голодные, которые выйдут и сыграют не хуже меня. Я не хочу мешать команде, я не враг ей", — отметил Ярмоленко.

Динамо узнает соперника в четвертьфинале Кубка Украины по итогам жеребьевки.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко повторил голевой рекорд Милевского в украинском «класико».