«От своих слов я не отказываюсь». Ярмоленко четко высказался о завершении карьеры
Андрей Ярмоленко (Фото: ФК Динамо)
Вингер киевского Динамо и сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко подтвердил намерение завершить профессиональную карьеру после сезона 2025/26.
35-летний ветеран отметил, что хочет сфокусироваться на основных целях Динамо.
«Я уже сказал, что это последний сезон для меня. И от своих слов я не отказываюсь. Поэтому на данный момент это так.
И сейчас для меня самое главное отдать все силы, чтобы команда играла в Лиге чемпионов, я имею в виду — в основной сетке, а также снова стала чемпионом Украины и завоевала Кубок Украины", — цитирует Ярмоленко пресс-служба Динамо.
Во вторник, 29 июля, Динамо проведет ответный матч второго отборочного раунда Лиги чемпионов против Хамрун Спартанс. Поединок состоится в Люблине, на номинально домашнем стадионе украинского клуба, и начнется в 21:00.
В первом матче на выезде Динамо одержало убедительную победу со счетом 3:0.
