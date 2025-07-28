«От своих слов я не отказываюсь». Ярмоленко четко высказался о завершении карьеры

Вингер киевского Динамо и сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко подтвердил намерение завершить профессиональную карьеру после сезона 2025/26.

35-летний ветеран отметил, что хочет сфокусироваться на основных целях Динамо.

«Я уже сказал, что это последний сезон для меня. И от своих слов я не отказываюсь. Поэтому на данный момент это так.

И сейчас для меня самое главное отдать все силы, чтобы команда играла в Лиге чемпионов, я имею в виду — в основной сетке, а также снова стала чемпионом Украины и завоевала Кубок Украины", — цитирует Ярмоленко пресс-служба Динамо.

Во вторник, 29 июля, Динамо проведет ответный матч второго отборочного раунда Лиги чемпионов против Хамрун Спартанс. Поединок состоится в Люблине, на номинально домашнем стадионе украинского клуба, и начнется в 21:00.

В первом матче на выезде Динамо одержало убедительную победу со счетом 3:0.

