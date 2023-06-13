Ярмоленко официально покинул клуб из ОАЭ 13 июня, 20:31 Андрей Ярмоленко (Фото:Аль Айн via Facebook)

Арабский Аль-Айн объявил об уходе украинского нападающего Андрея Ярмоленко.

Клуб официально сообщил, что украинец покинет команду в статусе свободного агента.

Пресс-служба Аль-Айна поблагодарила Ярмоленко за выступления, а также пожелала удачи в будущем.

Видео дня

«Успехов и спасибо», — написал клуб.

Контракт 33-летнего игрока был рассчитан до лета текущего года. Ярмоленко начал выступать за Аль-Айн с прошлого года. За это время он провел 28 игр, в которых забил 12 голов и выполнил шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко заинтриговал заявлением о своем будущем.

Напомним, форвард сборной Украины извинился перед экс-наставником Динамо.