Ярмоленко официально покинул клуб из ОАЭ

13 июня, 20:31
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Андрей Ярмоленко (Фото:Аль Айн via Facebook)

Андрей Ярмоленко (Фото:Аль Айн via Facebook)

Арабский Аль-Айн объявил об уходе украинского нападающего Андрея Ярмоленко.

Клуб официально сообщил, что украинец покинет команду в статусе свободного агента.

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Пресс-служба Аль-Айна поблагодарила Ярмоленко за выступления, а также пожелала удачи в будущем.

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«Успехов и спасибо», — написал клуб.

https://twitter.com/alainfcae_en/status/1668654353446580226

Контракт 33-летнего игрока был рассчитан до лета текущего года. Ярмоленко начал выступать за Аль-Айн с прошлого года. За это время он провел 28 игр, в которых забил 12 голов и выполнил шесть голевых передач.

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Ранее сообщалось, что Ярмоленко заинтриговал заявлением о своем будущем.

Напомним, форвард сборной Украины извинился перед экс-наставником Динамо.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Андрей Ярмоленко

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