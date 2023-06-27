«Имеет большие перспективы». Суркис приготовил для Ярмоленко должность в Динамо после завершения карьеры

27 июня, 18:28
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Игорь Суркис (Фото:ФК Динамо)

Игорь Суркис (Фото:ФК Динамо)

Президент киевского Динамо Игорь Суркис заявил, что Андрей Ярмоленко останется в клубе после завершения карьеры.

По словам Суркиса, у него есть договоренность с Ярмоленко, что тот после завершения карьеры футболиста станет спортивным директором Динамо, сообщает официальный сайт клуба.

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«Мы рассчитываем на него. Ярмоленко имеет большие перспективы в клубе. Мы договорились, что после завершения карьеры он возглавит серьезный департамент. Спортивный директор», — сказал Суркис.

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Ранее Динамо официально объявило о возвращении Ярмоленко в клуб, подписав с футболистом контракт на два года.

Сообщалось, что Ярмоленко будет зарабатывать в Динамо около 1 млн долларов в год, что примерно столько же, как у главного тренера клуба Мирчи Луческу.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Игорь Суркис Андрей Ярмоленко ФК Динамо (Киев)

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