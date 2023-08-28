Риск потерять лидера. Звезда сборной Украины отправился за границу на медобследование 28 августа, 17:10 Андрей Ярмоленко (Фото:УАФ)

Полузащитник Динамо Андрей Ярмоленко поехал в зарубежную клинику на медобследование.

Как сообщает Dynamo.kiev.ua, у 33-летнего игрока выявлены проблемы с коленом.

По информации источника, по результатам проведенного обследования было принято решение, что украинец пройдет углубленное медобследование. Затем станут известны сроки восстановления футболиста.

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Таким образом, Ярмоленко не сыграет в ответной игре с Бешикташем. Также под вопросом его участия в поединках за сборную Украины против Англии (9 сентября) и Италии (12 сентября) в отборочном цикле Евро-2024.

В текущем сезоне Ярмоленко провел 5 игр за Динамо, в которых забил три гола.

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Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил состав на матчи отбора Евро-2024.