Риск потерять лидера. Звезда сборной Украины отправился за границу на медобследование
Андрей Ярмоленко (Фото:УАФ)
Полузащитник Динамо Андрей Ярмоленко поехал в зарубежную клинику на медобследование.
Как сообщает Dynamo.kiev.ua, у 33-летнего игрока выявлены проблемы с коленом.
По информации источника, по результатам проведенного обследования было принято решение, что украинец пройдет углубленное медобследование. Затем станут известны сроки восстановления футболиста.
Таким образом, Ярмоленко не сыграет в ответной игре с Бешикташем. Также под вопросом его участия в поединках за сборную Украины против Англии (9 сентября) и Италии (12 сентября) в отборочном цикле Евро-2024.
В текущем сезоне Ярмоленко провел 5 игр за Динамо, в которых забил три гола.
Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил состав на матчи отбора Евро-2024.