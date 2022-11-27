«Горите в аду, чмошники». Ярмоленко отреагировал на убийство российской армией новорожденного ребенка — фото

27 ноября, 13:34
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К кадру футболист добавил хештег (Фото:УАФ)

К кадру футболист добавил хештег (Фото:УАФ)

Звездный футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко отреагировал на смерть новорожденного ребенка в Запорожской области после обстрела российской армией родильного отделения.

33-летний вингер опубликовал в сторис Instagram душераздирающее фото с похорон мальчика, который прожил всего два дня.

На снимке, вероятно, мама новорожденного целовала своего сына перед прощанием с ним.

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В комментарии к посту Андрей не скрывал своего гнева: «Горите в аду, чмошники».

К кадру футболист добавил хештег: «Россия — террористическое государство».

Андрей Ярмоленко via Instagram
Фото: Андрей Ярмоленко via Instagram

Ранее Ярмоленко впервые за долгое время вернулся в Украину.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Российская агрессия Андрей Ярмоленко Запорожская область Военное вторжение Война в Украине Фото Смерть Война России против Украины

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