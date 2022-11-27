«Горите в аду, чмошники». Ярмоленко отреагировал на убийство российской армией новорожденного ребенка — фото 27 ноября, 13:34 К кадру футболист добавил хештег (Фото:УАФ)

Звездный футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко отреагировал на смерть новорожденного ребенка в Запорожской области после обстрела российской армией родильного отделения.



33-летний вингер опубликовал в сторис Instagram душераздирающее фото с похорон мальчика, который прожил всего два дня.

На снимке, вероятно, мама новорожденного целовала своего сына перед прощанием с ним.

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В комментарии к посту Андрей не скрывал своего гнева: «Горите в аду, чмошники».

К кадру футболист добавил хештег: «Россия — террористическое государство».

Фото: Андрей Ярмоленко via Instagram

Ранее Ярмоленко впервые за долгое время вернулся в Украину.