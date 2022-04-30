Ярмоленко сделал дорогостоящий подарок родному городу — фото 30 апреля, 23:57 Цей матеріал також доступний українською Андрей Ярмоленко (Фото:Андрей Ярмоленко via Instagram)

Вингер английского Вест Хэма Андрей Ярмоленко подарил родному городу Чернигову автомобиль скорой помощи.



Свой презент 32-летний футболист показал в Instagram. На фото Андрей позировал вместе с волонтерами, держа в руках украинский флаг.

Также Андрей подарил родному городу медикаменты, продукты и товары первой необходимости.

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В то же время Ярмоленко сообщил, что еще два автомобиля скорой помощи для родной страны приобрели волонтеры, проживающие в Англии.

«Все будет Украина! Мы победим! Верим, боремся!» — написал футболист в комментарии к посту.

Ранее Ярмоленко помог украинским военным в Чернигове, передав им нужные вещи.

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