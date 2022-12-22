«Это российское ТВ». Ярмоленко показал новую пропагандистскую дичь Соловьева — видео
Андрей Ярмоленко (Фото:Андрей Ярмоленко via Instagram)
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко показал новую пропагандистскую дичь российского «журналиста» Владимира Соловьева.
Отрывком из передачи с участием работника ТВ из РФ 33-летний футболист поделился в сторис Instagram.
В ролике Соловьев призывал уничтожать больше украинцев, чтобы потом России было легче воевать с Британией, Францией, Германией и США.
В комментарии к видео Андрей написал: «Это российское ТВ. Россия — террористическое государство».
Ранее Ярмоленко обратился к футболистам из РФ, опубликовав видео со спасением из-под завалов маленькой девочки.
Также один из лидеров сборной Украины жестко отреагировал на убийство российской армией новорожденного ребенка.