«Это российское ТВ». Ярмоленко показал новую пропагандистскую дичь Соловьева — видео

22 декабря, 23:09
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Андрей Ярмоленко (Фото:Андрей Ярмоленко via Instagram)

Андрей Ярмоленко (Фото:Андрей Ярмоленко via Instagram)

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко показал новую пропагандистскую дичь российского «журналиста» Владимира Соловьева.

Отрывком из передачи с участием работника ТВ из РФ 33-летний футболист поделился в сторис Instagram.

В ролике Соловьев призывал уничтожать больше украинцев, чтобы потом России было легче воевать с Британией, Францией, Германией и США.

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В комментарии к видео Андрей написал: «Это российское ТВ. Россия — террористическое государство».

Ранее Ярмоленко обратился к футболистам из РФ, опубликовав видео со спасением из-под завалов маленькой девочки.

Также один из лидеров сборной Украины жестко отреагировал на убийство российской армией новорожденного ребенка.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Андрей Ярмоленко Видео Российская пропаганда Пропагандист Владимир Соловьев

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