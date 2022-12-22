«Это российское ТВ». Ярмоленко показал новую пропагандистскую дичь Соловьева — видео 22 декабря, 23:09 Андрей Ярмоленко (Фото:Андрей Ярмоленко via Instagram)

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко показал новую пропагандистскую дичь российского «журналиста» Владимира Соловьева.



Отрывком из передачи с участием работника ТВ из РФ 33-летний футболист поделился в сторис Instagram.

В ролике Соловьев призывал уничтожать больше украинцев, чтобы потом России было легче воевать с Британией, Францией, Германией и США.

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В комментарии к видео Андрей написал: «Это российское ТВ. Россия — террористическое государство».

Ранее Ярмоленко обратился к футболистам из РФ, опубликовав видео со спасением из-под завалов маленькой девочки.

Также один из лидеров сборной Украины жестко отреагировал на убийство российской армией новорожденного ребенка.

