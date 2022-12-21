«Е***ны, может как-то прокомментируете?». Ярмоленко обратился к футболистам из РФ, опубликовав видео со спасением из-под завалов ребенка

21 декабря, 17:55
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Андрей Ярмоленко (Фото:REUTERS/Russell Cheyne)

Андрей Ярмоленко (Фото:REUTERS/Russell Cheyne)

Вингер сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко показал, как в Кривом Роге спасали из-под завалов ребенка после очередной российской атаки.

Соответствующее видео 33-летний футболист опубликовал в сторис Instagram.

В ролике демонстрируется, как из-под завалов достают чудом уцелевшую девочку.

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В комментарии к посту Ярмоленко написал: «Е***ны, может как-то прокомментируете это видео?».

Видео дня

Свое обращение Андрей отправил российским футболистам Дмитрию Тарасову и Антону Шунину, а также хип-хоп исполнителю из РФ Тимати, которые поддержали войну против Украины.

Сообщалось, что Ярмоленко жестко отреагировал на убийство российской армией новорожденного ребенка.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Российская агрессия Андрей Ярмоленко Видео Военное вторжение Война в Украине Война России против Украины

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