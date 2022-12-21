«Е***ны, может как-то прокомментируете?». Ярмоленко обратился к футболистам из РФ, опубликовав видео со спасением из-под завалов ребенка
Андрей Ярмоленко (Фото:REUTERS/Russell Cheyne)
Вингер сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко показал, как в Кривом Роге спасали из-под завалов ребенка после очередной российской атаки.
Соответствующее видео 33-летний футболист опубликовал в сторис Instagram.
В ролике демонстрируется, как из-под завалов достают чудом уцелевшую девочку.
В комментарии к посту Ярмоленко написал: «Е***ны, может как-то прокомментируете это видео?».
Свое обращение Андрей отправил российским футболистам Дмитрию Тарасову и Антону Шунину, а также хип-хоп исполнителю из РФ Тимати, которые поддержали войну против Украины.
Сообщалось, что Ярмоленко жестко отреагировал на убийство российской армией новорожденного ребенка.