«На 95%, что уйду летом». Ярмоленко рассказал о своем будущем в английском клубе 19 апреля, 14:06 Цей матеріал також доступний українською Андрей Ярмоленко стал игроком Вест Хэма в 2018 году (Фото:REUTERS/David Klein)

Украинский нападающий Вест Хэма Андрей Ярмоленко заявил, что, скорее всего, летом покинет лондонский клуб.

В интервью YouTube-каналу КраСава Ярмоленко рассказал, что в его контракте есть условие о продлении соглашения, но клуб этот вопрос пока не поднимал.

«Я думаю, что 95% - я уйду. У Веста Хэма есть опция продления еще на год, но со мной по этому поводу никто не связывался. Жду их решения в ближайшие неделю-две. В противном случае агент будет заниматься вопросом моего дальнейшего трудоустройства. Будем смотреть, какие варианты будут», — рассказал Ярмоленко.

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Украинский футболист добавил, что у него уже есть варианты из других стран.

«Команды чемпионата Турции и команды, скажем так, из теплых стран — Саудовская Аравия. Есть варианты из Испании, Италии, но я пока думаю, не определился. Сейчас мне не до этого. Так безразлично, где я окажусь.

До войны я задумывался о возвращении в Динамо. Пока никто не знает, что будет вообще со страной. Если не будет чемпионата, то куда возвращаться? Если выбирать деньги и клуб, который дал мне все, я бы выбрал клуб", — сказал Ярмоленко.



Ранее сообщалось, что гол Андрея Ярмоленко признали лучшим в составе Вест Хэма в марте.



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