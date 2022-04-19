«На 95%, что уйду летом». Ярмоленко рассказал о своем будущем в английском клубе

19 апреля, 14:06
Цей матеріал також доступний українською
Андрей Ярмоленко стал игроком Вест Хэма в 2018 году (Фото:REUTERS/David Klein)

Андрей Ярмоленко стал игроком Вест Хэма в 2018 году (Фото:REUTERS/David Klein)

Поддержи НВ

Украинский нападающий Вест Хэма Андрей Ярмоленко заявил, что, скорее всего, летом покинет лондонский клуб.

В интервью YouTube-каналу КраСава Ярмоленко рассказал, что в его контракте есть условие о продлении соглашения, но клуб этот вопрос пока не поднимал.

«Я думаю, что 95% - я уйду. У Веста Хэма есть опция продления еще на год, но со мной по этому поводу никто не связывался. Жду их решения в ближайшие неделю-две. В противном случае агент будет заниматься вопросом моего дальнейшего трудоустройства. Будем смотреть, какие варианты будут», — рассказал Ярмоленко.

Видео дня

Украинский футболист добавил, что у него уже есть варианты из других стран.

Читайте также:

Андрей Ярмоленко пытался узнать позицию Анатолия Тимощука, но тот послал его (Фото:УАФ) «Он послал меня на**й, я послал его». Ярмоленко рассказал об общении с Тимощуком после начала войны в Украине

«Команды чемпионата Турции и команды, скажем так, из теплых стран — Саудовская Аравия. Есть варианты из Испании, Италии, но я пока думаю, не определился. Сейчас мне не до этого. Так безразлично, где я окажусь.

До войны я задумывался о возвращении в Динамо. Пока никто не знает, что будет вообще со страной. Если не будет чемпионата, то куда возвращаться? Если выбирать деньги и клуб, который дал мне все, я бы выбрал клуб", — сказал Ярмоленко.

Ранее сообщалось, что гол Андрея Ярмоленко признали лучшим в составе Вест Хэма в марте.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Трансферы Андрей Ярмоленко Английская Премьер-лига Вест Хэм

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X