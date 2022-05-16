«Я пережил волнующий момент». Ярмоленко попрощался с болельщиками Вест Хэма — фото 16 мая, 13:42 Цей матеріал також доступний українською Ярмоленко выступает за Вест Хэм с 2018 года (Фото:Reuters/Peter Cziborra)

Форвард лондонского Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко подтвердил, что покинет английский клуб после завершения сезона.

После матча 37-го тура английской Премьер-лиги против Манчестер Сити (2:2) Ярмоленко с семьей вышел на поле и попрощался с болельщиками Вест Хэма, заявив в своем аккаунте в Instagram, что это был его последний поединок за лондонцев на домашнем стадионе.

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«Сегодня я пережил волнующий момент. После матча вместе со своей семьей я вышел на поле и попрощался с фанатами Вест Хэма. Это последний матч для меня на домашнем стадионе, и я хотел поблагодарить каждого болельщика команды за поддержку на домашних трибунах. Искренне, с благодарностью и огромной любовью — к каждому из вас, к стадиону, ко всей семье Вест Хэма», — написал футболист.

Ярмоленко выступает за Вест Хэм с 2018 года. С этого времени украинец провел за клуб во всех турнирах 84 матча, в которых отличился 13 голами и 7 ассистами.

Его контракт с английским клубом истекает 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко летом может перейти в испанскую Севилью.



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