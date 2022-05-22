Ярмоленко попрощался с английским Вест Хэмом — фото

22 мая, 23:09
Цей матеріал також доступний українською
Ярмоленко перешел в Вест Хэм летом 2018 года (Фото:REUTERS/David Klein)

Ярмоленко перешел в Вест Хэм летом 2018 года (Фото:REUTERS/David Klein)

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко попрощался с английским Вест Хэмом, за который он выступал на протяжении четырех сезонов.

32-летний футболист опубликовал в Instagram несколько фото, на которых отражены моменты его пребывания в стане «молотобойцев».

В комментарии к посту Андрей написал: «Пришло время поблагодарить Вест Хэма и сказать спасибо за четыре года, которые я провел в Лондоне. В каждом матче я отдавал все силы, каждый гол — это благодарность за поддержку болельщикам.

Видео дня
Читайте также:
«Это самая родная команда в моей жизни». Ярмоленко рассказал, планирует ли вернуться в Динамо

Обнимаю всех партнеров по команде, тренеров и работников клуба. Продолжаю верить в эту команду и желаю ей побед и удачи! Я жду нового вызова, очень хочу играть и побеждать! Сейчас все силы и внимание — на важнейшие игры сборной Украины!"

Ярмоленко перешел в Вест Хэм летом 2018 года из дортмундской Боруссии за сумму в 20 млн евро. Всего за лондонский клуб он сыграл 86 матчей и забил 13 мячей. Срок действия контракта Андрея с «молотобойцами» истекает этим летом.

Ранее Ярмоленко с иронией отреагировал на слухи о своем возможном переходе в испанскую Севилью.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Евгений Нещерет

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Андрей Ярмоленко Английская Премьер-лига Вест Хэм Чемпионат Англии Фото

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X