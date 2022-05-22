Ярмоленко попрощался с английским Вест Хэмом — фото 22 мая, 23:09 Цей матеріал також доступний українською Ярмоленко перешел в Вест Хэм летом 2018 года (Фото:REUTERS/David Klein)

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко попрощался с английским Вест Хэмом, за который он выступал на протяжении четырех сезонов.



32-летний футболист опубликовал в Instagram несколько фото, на которых отражены моменты его пребывания в стане «молотобойцев».

В комментарии к посту Андрей написал: «Пришло время поблагодарить Вест Хэма и сказать спасибо за четыре года, которые я провел в Лондоне. В каждом матче я отдавал все силы, каждый гол — это благодарность за поддержку болельщикам.

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Обнимаю всех партнеров по команде, тренеров и работников клуба. Продолжаю верить в эту команду и желаю ей побед и удачи! Я жду нового вызова, очень хочу играть и побеждать! Сейчас все силы и внимание — на важнейшие игры сборной Украины!"

Ярмоленко перешел в Вест Хэм летом 2018 года из дортмундской Боруссии за сумму в 20 млн евро. Всего за лондонский клуб он сыграл 86 матчей и забил 13 мячей. Срок действия контракта Андрея с «молотобойцами» истекает этим летом.

Ранее Ярмоленко с иронией отреагировал на слухи о своем возможном переходе в испанскую Севилью.

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