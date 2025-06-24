«Это очень плохо». Ярмоленко удивил низкой оценкой Динамо за сезон, несмотря на чемпионство в УПЛ
Андрей Ярмоленко (Фото: ФК Динамо)
Лидер киевского Динамо Андрей Ярмоленко подвел итоги сезона 2024/25, в котором столичный клуб стал чемпионом Украины.
Ярмоленко по десятибалльной шкале оценил выступление Динамо в прошлом сезоне лишь на пятерку из-за провала в еврокубках, сообщает dynamo.kiev.ua.
«В чемпионате Украины достигли результата и достигли цели, которую ставили перед собой перед началом сезона, но еврокубки мы провалили, что очень плохо в моем понимании. Поэтому оценка Динамо за сезон — 5 из 10», — сказал Ярмоленко.
Такую же оценку лидер Динамо выставил и себе.
«Потому что всегда можно быть лучшим на поле — и по игре, и по результативным действиям. Кроме того, из-за травмы в первой половине сезона я много пропустил», — подытожил Андрея.
Ранее сообщалось, что Ярмоленко еще на сезон продлил контракт с Динамо.