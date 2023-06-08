«Какой матч». Андрей Ярмоленко поздравил бывший клуб с победой в Лиге конференций
Ярмоленко (Фото:ФК Вест Хэм)
Капитан сборной Украины и игрок Аль-Айна, который в ближайшее время может покинуть клуб, поздравил Вест Хэм и бывших партнеров по команде с победой в третьем европейском турнире по значению.
В своем Instagram-аккаунте футболист выложил stories, в котором сообщил, что смотрел финал Лиги конференций и очень рад за английскую команду.
Отметим, что Ярмоленко выступал за Вест Хэм с 2018-го по 2022-й год. За 86 матчей в футболке клуба на его счету 13 голов и семь голевых передач.
Напоминаем, что украинский футболист не собирается говорить о будущем, пока действует его контракт с Аль-Айном.
Ранее сообщалось, что Андрея Ярмоленко вызвали в сборную Украины на ближайшие матчи отбора к Евро-2024.