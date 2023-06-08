«Какой матч». Андрей Ярмоленко поздравил бывший клуб с победой в Лиге конференций 8 июня, 11:43 Ярмоленко (Фото:ФК Вест Хэм)

Капитан сборной Украины и игрок Аль-Айна, который в ближайшее время может покинуть клуб, поздравил Вест Хэм и бывших партнеров по команде с победой в третьем европейском турнире по значению.

В своем Instagram-аккаунте футболист выложил stories, в котором сообщил, что смотрел финал Лиги конференций и очень рад за английскую команду.



Фото: Instagram: yarmolenkoandrey

Отметим, что Ярмоленко выступал за Вест Хэм с 2018-го по 2022-й год. За 86 матчей в футболке клуба на его счету 13 голов и семь голевых передач.

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Напоминаем, что украинский футболист не собирается говорить о будущем, пока действует его контракт с Аль-Айном.

Ранее сообщалось, что Андрея Ярмоленко вызвали в сборную Украины на ближайшие матчи отбора к Евро-2024.