«Нужно изолировать от всего мира». Ярмоленко прокомментировал отстранение России от Евро-2024 20 сентября, 21:41 Андрей Ярмоленко (Фото:REUTERS/Russell Cheyne)

Вингер сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко прокомментировал отстранение национальной команды России от чемпионата Европы 2024 года.



Мыслями о решении УЕФА 32-летний игрок поделился во время пресс-конференции перед матчем Лиги наций против шотландцев, которая транслировалась на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.

Видео дня

«Мое мнение по поводу российского футбола, российского спорта — эту страну нужно изолировать от всего мира. Это страна-террорист. Каждый день они убивают украинцев, наших детей. Поэтому ни о каком спорте речь не идет.

Все игроки сборной хотят только одного — чтобы эту страну наказывали посильнее. Мы только за то, чтобы их просто изолировали от всего мира. Буду радоваться, если их исключат из всех соревнований, не только футбольных", — сказал Ярмоленко.

Жеребьевка отбора Евро-2024 состоится 9 октября во Франкфурте-на-Майне. Сам турнир пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

Ранее сообщалось, что УЕФА не допустил российские клубы и сборную для участия в турнирах под эгидой организации в сезоне 2022/23.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.