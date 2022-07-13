«Его любят все игроки». Ярмоленко прокомментировал переход в клуб Реброва

13 июля, 20:06
Ярмоленко подписал с Аль-Айном контракт на один сезон (Фото:ФК Аль-Айн)

Ярмоленко подписал с Аль-Айном контракт на один сезон (Фото:ФК Аль-Айн)

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал переход в эмиратский Аль-Айн, возглавляемый украинским тренером Сергеем Ребровым.

В интервью пресс-службе Аль-Айна Ярмоленко заявил, что не последнюю роль в его переходе сыграл Ребров, с которым он работал в киевском Динамо и следил за его работой в Аль-Айне.

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" Я хотел бы поблагодарить тренера Сергея Реброва за его доверие к моим навыкам, а возможность играть в его команде усиливает мое желание прилагать все усилия, чтобы помочь этому большому клубу.

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Я знаю его тренерский стиль. Кроме того, он сильная личность и его любят все игроки", — сказал Ярмоленко.

Украинец добавил, что понимает, какие вызовы стоят перед ним в новом клубе и готов приложить максимум усилий, чтобы завоевать новые трофеи.

«У нас есть все причины, которые позволяют нам достичь наших амбиций как сильной команды и клуба», — подытожил Ярмоленко.

Ярмоленко перешел в Аль-Айн на правах свободного агента, поскольку 30 июня у него закончился контракт с Вест Хэмом.

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Теги:   Футбол Трансферы Андрей Ярмоленко Сборная Украины

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