«Был один минус»: Ярмоленко эмоционально оценил свой первый матч за Динамо после возвращения

30 июля, 21:05
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Андрей Ярмоленко (Фото:ФК Динамо Киев)

Андрей Ярмоленко (Фото:ФК Динамо Киев)

В рамках чемпионата Украины Динамо Киев обыграло Минай (4:1) в первом матче Андрея Ярмоленко после возвращения.

Украинский футболист признался, что рад вновь сыграть за киевлян, однако сожалеет, что не было болельщиков на игре.

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«Конечно, эмоции от возвращения на этот стадион переполняют. Лишь один минус, что не было болельщиков, но мы чувствуем их поддержку. Эта игра — для них.

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Вспоминал дебютный матч с Ворсклой в 2008 году? Это вы уже очень далеко зашли. Нет, эту игру не вспоминал, просто эмоции — вернулся домой, играю за свою любимую команду, поэтому испытываю приятные эмоции. Самое главное, что мы сегодня победили".

Ярмоленко признался, что еще не может оценить уровень украинской Премьер-лиги.

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«Пока что тяжело говорить в целом, потому что прошла только одна игра. Но, как и всегда это было, на Динамо все команды выходят с повышенным настроем, бьются.

Тем более, когда ты пропускаешь быстрый мяч, становится тяжело, команды закрываются. Самое главное, что смогли создать моменты, забить мячи и довели игру до логического завершения", — рассказал Ярмоленко в интервью Football Hub.

В следующем туре чемпионата Украины Динамо Киев сыграет с Оболонью. Поединок пройдет 5 августа.

Ранее сообщалось, что Динамо и Ворскла получили соперников в квалификации Лиги конференций.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Андрей Ярмоленко ФК Динамо (Киев)

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