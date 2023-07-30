«Был один минус»: Ярмоленко эмоционально оценил свой первый матч за Динамо после возвращения 30 июля, 21:05 Андрей Ярмоленко (Фото:ФК Динамо Киев)

В рамках чемпионата Украины Динамо Киев обыграло Минай (4:1) в первом матче Андрея Ярмоленко после возвращения.

Украинский футболист признался, что рад вновь сыграть за киевлян, однако сожалеет, что не было болельщиков на игре.

«Конечно, эмоции от возвращения на этот стадион переполняют. Лишь один минус, что не было болельщиков, но мы чувствуем их поддержку. Эта игра — для них.

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Вспоминал дебютный матч с Ворсклой в 2008 году? Это вы уже очень далеко зашли. Нет, эту игру не вспоминал, просто эмоции — вернулся домой, играю за свою любимую команду, поэтому испытываю приятные эмоции. Самое главное, что мы сегодня победили".

Ярмоленко признался, что еще не может оценить уровень украинской Премьер-лиги.

«Пока что тяжело говорить в целом, потому что прошла только одна игра. Но, как и всегда это было, на Динамо все команды выходят с повышенным настроем, бьются.

Тем более, когда ты пропускаешь быстрый мяч, становится тяжело, команды закрываются. Самое главное, что смогли создать моменты, забить мячи и довели игру до логического завершения", — рассказал Ярмоленко в интервью Football Hub.

В следующем туре чемпионата Украины Динамо Киев сыграет с Оболонью. Поединок пройдет 5 августа.

Ранее сообщалось, что Динамо и Ворскла получили соперников в квалификации Лиги конференций.